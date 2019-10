भारत में भी लॉन्च होगा Realme X2 Pro

चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी रियलमी यूरोपीय बाजार में 15 अक्तूबर को अपना एक फोन लॉन्च करने जा रही है। इस फोन का नाम रियलमी एक्स 2 प्रो होगा। इसी बीच एक नई जानकारी सामने आई है कि यह फोन भारत में जल्द ही दस्तक दे सकता है। रियलमी के सीईओ माधव शेठ ने घोषणा की है कि रियलमी एक्स2 प्रो को भारत में दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने इस फोन के नए टीजर्स जारी किए हैं, जिसके मुताबिक, फोन में बेहतर इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर होगा। यह टीयूवी राइनलैंड आई प्रोटेक्शन के साथ आता है।

It's official now! We are bringing #realmeX2Pro to India in Dec. Time to rethink flagships. Get ready for #FasterSharperBolder.

