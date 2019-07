पॉपअप कैमरे वाला Realme X भारत में 15 जुलाई को होगा लॉन्च 

आखिरकार किफायती कीमत में पॉपअप कैमरे वाला फोन रियलमी एक्स भारत में 15 जुलाई को लॉन्च होगा। साथ ही कंपनी ने जानकारी दी है कि वह रियलमी एक्स स्पाइडर मैन: फार फ्रॉम होम स्पेशल एडिशन को भी भारत में लॉन्च करेगी। यह पहले चीन में लॉन्च किया जा चुका है। चीनी वेरियंट के मुताबिक, इस फोन में स्नैपड्रैगन 710 प्रोसेसर और 6.53 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। साथ ही इस फोन में 3,765 एमएएच की बैटरी दी गई है।

Time to bring out your inner superhero with our exclusive realme X Spider-Man: Far From Home Gift Box that comes with a Spider-Man theme and an exclusively designed protective cover.

Put on your spidey masks to get ready for the launch. pic.twitter.com/ukudSsQUPO