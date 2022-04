12GB तक RAM के साथ आया रियलमी का किफायती फोन, बैटरी-डिस्प्ले भी जबर्दस्त

Realme ने V-सीरीज के नए स्मार्टफोन के तौर पर Realme V23 को लॉन्च कर दिया है। लेटेस्ट फोन ऑक्टा-कोर मीडियाटेक डाइमेंसिटी 810 चिप, 48MP रियर कैमरा और 5000mAh की बैटरी के साथ आता है। इतनी है कीमत

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Thu, 14 Apr 2022 12:24 PM

