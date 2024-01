Realme फोन में मिलने लगे OnePlus वाले स्मार्ट फीचर्स, फौरन बदलें ये सेटिंग्स

ऐप पर पढ़ें

चाइनीज टेक ब्रैंड Realme के पास भारत में बड़ा मार्केट शेयर है और खासकर बजट सेगमेंट में इसके फोन खूब पसंद किए जा रहे हैं। हाल ही में कंपनी ने अपने स्मार्टफोन्स में कुछ ऐसे स्मार्ट फीचर्स शामिल किए हैं, जो अब तक केवल OnePlus डिवाइसेज में मिल रहे थे। Android 14 पर आधारित Realme UI 5 का अपडेट पाने वाले यूजर्स इसका फायदा उठा सकते हैं।

OnePlus स्मार्टफोन्स में मिलने वाले Smart Sidebar और Shelf जैसे फीचर्स अब रियलमी फोन में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। रियलमी डिवाइसेज में पहले से मिल रहे Smart Sidebar में 'File Dock' और 'Recent Files' जैसे फंक्शंस शामिल किए गए हैं। इसकी मदद से यूजर्स अलग-अलग ऐप्स के बीच फाइल्स ड्रैग और ड्रॉप कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप ये फीचर्स कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे।

RealmeUI में ऐसे इनेबल करें Smart Sidebar

- सबसे पहले फोन को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर अपडेट करें और फिर सेटिंग्स ओपेन करें।

- अब सेटिंग्स नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको 'Special features' पर टैप करना होगा।

- यहां 'Smart Sidebar' का चुनाव करने के बाद आपको स्क्रीन पर यह साइडबार दिखने लगेगी। आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं।

- इसके बाद आप जब चाहें स्क्रीन पर स्मार्ट साइडबार ऐक्सेस कर सकेंगे।

RealmeUI में ऐसे इस्तेमाल करें Shelf

- फोन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर स्कैन करने के बाद होम स्क्रीन पर लॉन्ग टैप करना होगा।

- अब स्क्रीन पर सबसे नीचे दिखने वाले मेन्यू में से 'More' पर टैप करें।

- स्क्रॉल डाउन करने पर आपको 'Swipe down on Home Screen' नाम का ऑप्शन मिलेगा, यहां आपको 'Shelf' का चुनाव करना होगा।

- यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद होम स्क्रीन पर स्वाइप डाउन करने की स्थिति में आपको विजेट्स वाली नई स्क्रीन दिखने लगेगी।

- इसमें अगर आपको कोई नया विजेट शामिल करना है तो बाईं ओर सबसे ऊपर दिए गए '+' बटन पर टैप करना होगा।