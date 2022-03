Realme यूजर्स की मौज: इस फोन को पहली बार मिला ये शानदार अपडेट; मिलेंगे कई नए फीचर्स

Realme 8 स्मार्टफोन को भारत में Android 12-आधारित Realme UI 3.0 अपडेट का एक स्टेबल वर्जन मिल रहा है। Realme 3.0 अपडेट नए होम स्क्रीन लेआउट को रिडिजाइन किए गए आइकन के साथ पेश करेगा।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Thu, 31 Mar 2022 09:38 AM

