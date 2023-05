गजब! 200MP कैमरा वाला फोन सस्ते में लाएगी Realme, नए टीजर से सबको चौंकाया

ऐप पर पढ़ें

रियलमी एक ऐसा टेक ब्रैंड है, जिसने अपनी पहचान कम कीमत पर दमदार फीचर्स वाले स्मार्टफोन्स के जरिए बनाई और देखते ही देखते बड़े मार्केट शेयर पर कब्जा कर लिया। एक बार फिर अपने नए डिवाइस के साथ ब्रैंड सबको चौंकाने की तैयारी कर रहा है और पूरे 200MP क्षमता वाला दमदार कैमरा नए फोन में देने वाला है। संकेत मिले हैं कि कम कीमत पर 200MP कैमरा वाला फोन Realme 11 Series का हिस्सा हो सकता है। नए टीजर में ब्रैंड ने पूछा है कि 'क्या 200MP कैमरा महज एक मार्केटिंग गिमिक है?'

चाइनीज ब्रैंड ने भारतीय मार्केट मार्केट में नए फोन का लॉन्च कन्फर्म करते हुए दावा किया है कि इसकी नई स्मार्टफोन सीरीज 200MP कैमरा के साथ शानदार मोबाइल फोटोग्राफी अनुभव देने वाली है। टीजर इमेज के कैप्शन में रियलमी ने लिखा कि 200MP कैमरा सेंसर को मार्केटिंग गिमिक कहने वाले इसकी क्षमता देखते रह जाएंगे और रियलमी अपनी नंबर सीरीज के साथ ऐसे सारे भ्रम तोड़ने वाली है। हालांकि, भारत में नए फोन की लॉन्च डेट या फिर इसका नाम कन्फर्म नहीं किया गया है।

पहले भी कम कीमत पर ये फीचर्स लाई रियलमी

भारतीय मार्केट में रियलमी अपनी पांचवीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही है और बीते पांच साल में ढेरों दमदार स्मार्टफोन्स लॉन्च कर चुकी है। पिछले साल ब्रैंड ने Realme 9 Pro Plus को 30,000 रुपये से कम कीमत में पहली बार ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन (OIS) वाले फोन के तौर पर पेश किया था। इसी तरह Realme 10 Pro Plus 5G भी 30,000 रुपये से कम कीमत में आने वाला पहला कर्व्ड डिस्प्ले फोन था। उम्मीद है कि Realme 11 Pro Plus 5G में मिडरेंज प्राइस पर 200MP कैमरा मिल सकता है।

ऐसे होंगे रियलमी फोन के कैमरा स्पेसिफिकेशंस

भारत में Realme 11 Pro Plus 5G को चीन में आज लॉन्च होने जा रहे Realme 11 Pro Plus का रीब्रैंडेड वर्जन माना जा रहा है। इस फोन का डिजाइन कंपनी पहले ही टीज कर चुकी है और इसमें बड़ा गोलाकार कैमरा मॉड्यूल मिलेगा। इस फोन में 200MP Samsung ISOCELL HP3 सेंसर के साथ 4x लॉसलेस जूम और 20x मून मोड जूम का सपोर्ट दिया जाएगा। ट्रिपल कैमरा सेटअप में अल्ट्रा-वाइड लेंस के अलावा मैक्रो सेंसर भी मिल सकता है।

Realme 11 Pro Plus 5G के संभावित फीचर्स

पिछली रिपोर्ट्स और लीक्स की मानें तो Realme 11 Pro Plus 5G में 6.7 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ मिल सकता है। इसके अलावा फोन में MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर के साथ दमदार परफॉर्मेंस मिलने का दावा किया जा रहा है। Realme 11 Pro Plus 5G में 5000mAh क्षमता वाली बैटरी 67W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ दी जा सकती है। यह फोन 12GB तक रैम और 256GB तक इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है।