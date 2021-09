15 हजार रुपये से कम में आया Realme का धांसू Smart TV, शानदार हैं फीचर

Enjoy endless entertainment on the #realmeSmartTVNeo with:



✅Premium Bezel-less Display

✅20W Dual Dolby Audio™ Speakers

✅Built-in YouTube 2021

& much more!



Priced at ₹14,999.

Sale at 12PM IST, 3rd Oct, on https://t.co/EgEe8viGtE, Flipkart & Mainline Stores.#SmarterIsBetter pic.twitter.com/ZqLZ4oQH81