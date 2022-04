11GB तक की रैम के साथ तहलका मचाने आया Realme Q5i, 33W चार्जिंग के साथ मिलेंगे बेहद शानदार फीचर

रियलमी ने अपने नए बजट स्मार्टफोन Realme Q5i को लॉन्च कर दिया है। कंपनी का यह फोन 5जीबी वर्चुअल रैम के साथ आता है। फोन में ड्यूल रियर कैमरा और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। आइए जानते हैं डीटेल।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 18 Apr 2022 03:37 PM

इस खबर को सुनें