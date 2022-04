हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 20 अप्रैल को लॉन्च होंगे 2 धांसू रियलमी फोन, मिलेगी 12GB तक रैम और 64MP का धांसू कैमरा

Realme Q5 Pro और Realme Q5i के स्पेसिफिकेशन Weibo पर लीक हो गए हैं। Realme Q5 Pro स्मार्टफोन के 6.62-इंच OLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन 870 चिप के साथ आने की बात कही गई है। देखें क्या है खास

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Thu, 14 Apr 2022 06:46 PM

