लॉन्च से पहले सामने आया Realme Q5 Pro का धांसू डिजाइन, हो जाएंगे फैन, मिलेंगे कई दमदार फीचर

रियलमी Q5 सीरीज के फोन 20 अप्रैल को लॉन्च होंगे। लॉन्च से पहले कंपनी ने अपकमिंग स्मार्टफोन Q5 प्रो का एक पोस्टर शेयर किया है। फोन में कंपनी 50MP कैमरा और 80W की चार्जिंग देने वाली है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 15 Apr 2022 09:45 AM

