8.7-इंच डिस्प्ले के साथ आया Realme Pad Mini, मिल रहा बंपर डिस्काउंट, 15.8 घंटे लगातार वीडियो देख सकेंगे

शुक्रवार को हुए इवेंट में रियलमी ने भारत में ढेर सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए। कंपनी ने लेटेस्ट स्मार्टफोन, टीवी और बड्स के साथ टैब भी लॉन्च किया है। Realme Pad Mini कंपनी का लेटेस्ट एंड्रॉइड टैबलेट है।

इस खबर को सुनें