Realme ने दिया झटका, नारजो सीरीज के नए स्मार्टफोन के साथ नहीं मिलेगा चार्जर

रियलमी नारजो 50A प्राइम जल्द भारत में एंट्री करने वाला है। कंपनी ने फैसला किया है कि वह इस फोन के साथ चार्जर नहीं देगी। कंपनी का यह फैसला बेहतर वातावरण की दिशा में उठाया गया एक कदम है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Tue, 05 Apr 2022 06:13 PM

