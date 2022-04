धाकड़ Smartphone खरीदने वालों को Realme का तोहफा; ला रहा 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी वाला लो-बजट फोन

धाकड़ Smartphone खरीदने वालों को Realme का तोहफा; ला रहा 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी वाला लो-बजट फोन

Realme Narzo 50A Prime स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है, इस बात अंदाज़ा इसके अमेज़न इंडिया पर लिस्ट किए जाने से पता लग गया है। आइए जानते हैं इस फोन की खासियत जो आपका मन जीत लेंगी:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Tue, 19 Apr 2022 12:57 PM

इस खबर को सुनें