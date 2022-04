हिंदी न्यूज़ गैजेट्स इस ऑफर के आगे सब फेल! 1440 रुपये में आपका होगा 11GB रैम और 50MP कैमरे वाला धाकड़ फोन, आखिरी मौका आज

11GB तक की डाइनैमिक रैम और 50 मेगापिक्सल कैमरा वाले धांसू रियलमी नारजो को आप अमेजन इंडिया पर केवल 1440 रुपये में खरीद सकते हैं। इसके अलावा कंपनी इस फोन पर कई और ऑफर भी दे रही है। आइए जानते हैं डीटेल।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 04 Apr 2022 04:09 PM

