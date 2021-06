रियलमी नार्जो 30 इस महीने होगा लॉन्च, सस्ते 5G स्मार्टफोन्स की भी जल्द होगी एंट्री

Realme Narzo 30 सीरीज में एक और स्मार्टफोन की एंट्री होने वाली है। इस सीरीज के तहत लॉन्च होने वाले इस स्मार्टफोन का नाम रियलमी नार्जो 30 होगा। कंपनी ने फरवरी में नार्जो 30 सीरीज की भारत में एंट्री कराई थी। उस वक्त कंपनी ने इस सीरीज के दो स्मार्टफोन- नार्जो 30A और नार्जो 30 प्रो 5G को लॉन्च किया था। अब कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि वह इस महीने के आखिर तक रियलनी नार्जो 30 को 4G और 5G वेरियंट में पेश करने वाली है। इस फोन के लॉन्च के बाद कंपनी आने वाले महीनों में कई सस्ते 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने की तैयारी में लगी है।

कम से कम कीमत में 5G स्मार्टफोन लाने की कोशिश

रियलमी नार्जो 30 के लॉन्च की जानकारी कंपनी के सीईओ माधव शेठ ने एक ट्वीट में दी। इसके अलावा शेठ ने टेकरेडार को दिए गए एक इंटरव्यू में भी इस फोन के जल्द लॉन्च होने की बात कही। शेठ ने कहा कंपनी का पूरा फोकस आजकल 5G डिवाइसेज पर है और इसके लिए 90 प्रतिशत रिसर्च और डिवेलपमेंट रिसोर्सेज को 5G पर काम करने के लिए कहा जा चुका है। कंपनी की कोशिश है कि वह पूरी दुनिया में कम से कम दाम में 5G स्मार्टफोन उपलब्ध कराए।

Is it too much to d̵e̵s̵i̵g̵n̵ reveal in one photo?



Guys, let’s see how much can you find out about our #realmeNarzo30 series.



RT and reply with your answers using #Narzobyrealme. pic.twitter.com/2iQvRfihNb