Realme Narzo 30 और नारजो 30 5G 24 जून को होंगे लॉन्च, नए रियलमी टीवी की भी होगी एंट्री

दिग्गज टेक कंपनी रियलमी भारत में 24 जून को 32 इंच के एक नए Realme Smart Full HD TV के साथ Realme Narzo 30 और नारजो 30 5G स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है। कंपनी के सीईओ माधव शेठ ने भी 24 जून को इन नए प्रॉडक्ट्स के लॉन्च को कन्फर्म कर दिया है। रियलमी नारजो 30 को कंपनी मलेशिया में मई में लॉन्च कर चुकी है। इसके साथ ही इस फोन के 5G वेरियंट को भी पिछले महीने ही यूरोप में लॉन्च किया जा चुका है। माना जा रहा है कि रियलमी नारजो 5G का इंडियन वेरियंट यूरोप में लॉन्च हुए वेरियंट से स्पेसिफिकेशन्स के मामले में थोड़ा अलग होगा।

24 जून को होने वाले इस वर्चुअल लॉन्च इवेंट की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे होगी। इस इवेंट में कंपनी अपने नए प्रॉडक्ट्स की कीमतों और उपलब्धता की जानकारी देगी। रियलमी नारजो 30 के तहत कंपनी भारत में इसी साल फरवरी में दो फोन- नारजो 30A और नारजो 30 प्रो लॉन्च कर चुकी है।

