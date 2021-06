तैयार हो जाइए, अगले हफ्ते आ रहा Realme Narzo 30 स्मार्टफोन और 32 इंच टीवी

चीन की फोन निर्माता कंपनी रियलमी (Realme) भारत में एक नया फोन और नया स्मार्टटीवी लाने की तैयारी में है। रियलमी के सीईओ माधव सेठ ने इस बात की पुष्टि अपने ट्विटर अकाउंट पर की है। उन्होंने बताया कि कंपनी इसी महीने रियलमी नार्जो 30 स्मार्टफोन के 4जी और 5जी वर्जन के अलावा 32 इंच का टीवी भारत में लॉन्च करेगी। टिप्स्टर योगेश ने हाल ही में लॉन्च इवेंट की तारीख का भी खुलासा किया है।

कब होगा लॉन्च इवेंट

योगेश की मानें तो कंपनी 24 जून को भारत में एक इवेंट आयोजित करेगी, जिसमें इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा। Realme Narzo 30 स्मार्टफोन और 32 इंच टीवी के अलावा नए इयरबड्स भी लॉन्च किए जा सकते हैं। इसके अलावा भारत में Realme GT 5G स्मार्टफोन और Realme Book लैपटॉप की लॉन्च डेट का खुलासा भी इसी इवेंट में किया जा सकता है। फिलहाल इन दोनों डिवाइसेस को ग्लोबल मार्केट में 15 जून को उतारा जा रहा है।

Carrying forward the #PowerMeetsStyle legacy, #realmeNarzo30, and #realmeNarzo305G is all set to win the hearts of Young Players once again!



Launching this month, RT if you are excited. pic.twitter.com/Pmtac8T53U