रियलमी लैपटॉप और टैबलेट 15 जून को होंगे लॉन्च, कंपनी ने किया कन्फर्म

टेक कंपनी रियलमी इस महीने लैपटॉप और टैबलेट सेगमेंट में एंट्री करने जा रही है। हाल में आई एक लीक रिपोर्ट में कहा गया था कि रियलमी के लैपटॉप का नाम Realme Book और टैबलेट का नाम Realme Pad होगा। रियलमी के इन दोनों नए प्रॉडक्ट को लेकर यूजर्स में काफी एक्साइटमेंट है। इसी बीच कंपनी के सीईओ माधव शेठ के एक ट्वीट ने यूजर्स की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है।

रियलमी GT के साथ होगी पैड और लैपटॉप की एंट्री

कंपनी 15 जून को अपने नए स्मार्टफोन Realme GT 5G को ग्लोबली लॉन्च करने वाली है। ताजा जानकारी के अनुसार इस लॉन्च इवेंट में रियलमी के कुछ और प्रॉडक्ट्स की भी एंट्री होगी। वहीं, माधव शेठ के ट्वीट से भी ऐसा ही संकेत मिल रहा है। शेठ ने अपने ट्वीट में लिखा कि रियलमी GT के लॉन्च इवेंट में एक और सरप्राइज मौजूद रहेगा। ट्वीट में शेठ ने जो पोस्टर शेयर किया है उसमें एक और GT के आने की बात को टीज किया गया है।

We've been working and hinting about some exciting new product categories.

Get ready for another surprise coming up at the #realmeGT Global Launch!



I know you all have guessed it. Do reply with your answers. pic.twitter.com/6J6WeTNZqE