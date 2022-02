हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 50MP कैमरे वाले Realme GT2 Pro और Realme GT2 लॉन्च, 65W की सुपरफास्ट चार्जिंग के साथ मिलेंगे कई जबर्दस्त फीचर

50MP कैमरे वाले Realme GT2 Pro और Realme GT2 लॉन्च, 65W की सुपरफास्ट चार्जिंग के साथ मिलेंगे कई जबर्दस्त फीचर

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 28 Feb 2022 06:11 PM

इस खबर को सुनें