हिंदी न्यूज़ गैजेट्स आज मचने वाला है धमाल! एक साथ लॉन्च हो रहे Realme के दो शानदार Smartphone, मिलेगा 108MP कैमरा, 65W बैटरी जैसे धांसू फीचर्स

महीनों की अटकलों, अफवाहों और टीज़र के बाद, Realme आखिरकार आज भारत में अपने Realme GT 2 Pro फ्लैगशिप स्मार्टफोन से पर्दा उठा देगा। Realme GT 2 Pro को के साथ ही आज कंपनी अपना 4G फोन Realme 9 4G, Realme Buds Air 3, Realme Book Prime और Realme FHD TV स्टिक जैसे सभी प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाली है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Thu, 07 Apr 2022 08:27 AM

