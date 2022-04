Realme GT Neo3 के लॉन्च को लेकर कंपनी ने किया बड़ा खुलासा! बताई फोन से जुड़ी ये खास बात

Realme GT Neo3 के लॉन्च को लेकर कंपनी ने किया बड़ा खुलासा! बताई फोन से जुड़ी ये खास बात

अब, Realme ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार के लिए स्मार्टफोन को टीज़ कर दिया है और इसकी एक खासियत की पुष्टि भी कर दी है। यह 150W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आने वाला दुनिया का पहला फोन है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Fri, 08 Apr 2022 08:26 AM

