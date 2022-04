कर लें तैयारी! भारत में आज एंट्री मारेगा Realme का 150W चार्जिंग सपोर्ट वाला Smartphone, जानें क्या होगी कीमत

Realme GT Neo 3 आज यानी 29 अप्रैल को दोपहर 12:30 बजे भारत में डेब्यू करने के लिए तैयार है। इस फोन की एक माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव है, जिसमें स्पेसिफिकेशंस, डिजाइन और कलर ऑप्शन का खुलासा किया गया

इस खबर को सुनें