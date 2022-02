हिंदी न्यूज़ गैजेट्स आ रहा Realme GT सीरीज का धाकड़ फोन, लॉन्च से पहले कीमत और फीचर लीक, बढ़ेगी OnePlus की टेंशन

आ रहा Realme GT सीरीज का धाकड़ फोन, लॉन्च से पहले कीमत और फीचर लीक, बढ़ेगी OnePlus की टेंशन

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Wed, 23 Feb 2022 02:38 PM

इस खबर को सुनें