हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Realme GT Neo 3 का जादू, सेकंड्स में बिके 1 लाख से ज्यादा फोन, कुछ घंटों में 143 करोड़ रुपये के पार पहुंची सेल

Realme GT Neo 3 का जादू, सेकंड्स में बिके 1 लाख से ज्यादा फोन, कुछ घंटों में 143 करोड़ रुपये के पार पहुंची सेल

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Wed, 30 Mar 2022 06:21 PM

इस खबर को सुनें