Realme GT 5G की कीमत के साथ स्पेसिफिकेशन्स और कलर वेरियंट लीक, इसी महीने होगा लॉन्च

Realme GT 5G फ्लैगशिप स्मार्टफोन ग्लोबल लॉन्च के लिए तैयार है। यह स्मार्टफोन चीन में पहले ही लॉन्च किया जा चुका है। पिछले महीने आई लीक में कहा गया था कि यह फोन जून में यूरोपियन मार्केट में लॉन्च कर दिया जाएगा। फोन थाइलैंड की NBTC वेबसाइट पर भी लिस्ट हो गया है। इसी बीच टिप्स्टर सुधांशु ने रियलमी के इस अपकमिंग स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, कलर वेरियंट और कीमत का खुलासा कर दिया है।

दो वेरियंट में आएगा रियलमी GT 5G

टिप्स्टर के मुताबिक रियलमी GT 5G यूरोप में दो वेरियंट 8जीबी रैम+128जीबी इंटरनल स्टोरेज और 12जीबी रैम+256जीबी इंटरनल स्टोरेज में आएगा। फोन के 8जीबी रैम वाले वेरियंट की कीमत 400 युरो (करीब 35,700 रुपये) हो सकती है। वहीं, इसका 12जीबी रैम वेरियंट 450 यूरो (करीब 40,200 रुपये) के प्राइसटैग के साथ आ सकता है। कंपनी इस स्मार्टफोन को ग्लास बैक पैनल के साथ ब्लू कलर और वीगन लेदर वाले येलो कलर वेरियंट में पेश कर सकती है।

Some details about realme GT 5G, as per source 👇



•Will debut in Europe in this month.

•Will be available in Blue (Glass) and Yellow (Vegan Leather) color options.

•Storage options & Prices (may vary by +/- €20)

-8GB+128GB: €400

-12GB+256GB: €450 pic.twitter.com/kOjdbaRhlW