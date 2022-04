हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Realme का जबर्दस्त ऑफर! नए फोन पर 5 हजार रुपये का डिस्काउंट और 4,999 रुपये की स्मार्टवॉच भी फ्री

50 मेगापिक्सल के दो कैमरे से लैस रियलमी GT 2 प्रो की आज पहली सेल है। फोन को 5000 रुपये के इंस्टैंट डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है। इसके अलावा कंपनी फोम के साथ रियलमी वॉच S भी फ्री में देने वाली है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Thu, 14 Apr 2022 08:29 AM

