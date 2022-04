हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Realme GT 2 Pro ने दिखाया दम, एक घंटे में बिके 10 करोड़ रुपये के फोन, बना डाला अनोखा रिकॉर्ड

Realme GT 2 Pro ने दिखाया दम, एक घंटे में बिके 10 करोड़ रुपये के फोन, बना डाला अनोखा रिकॉर्ड

रियलमी GT 2 प्रो ने पहली सेल में जबर्दस्त परफॉर्म किया है। इसी का नतीजा है कि कंपनी ने एक घंटे में 10 करोड़ रुपये के रियलमी GT 2 प्रो हैंडसेट बेच दिए। यह फ्लैगशिप फोन कई शानदार फीचर से लैस है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Fri, 15 Apr 2022 12:39 PM

इस खबर को सुनें