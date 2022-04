हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 50MP के दो कैमरे के साथ आया धांसू फ्लैगशिप फोन Realme GT 2 Pro, मिलेगी 65W की सुपरफास्ट चार्जिंग

रियलमी GT 2 प्रो की भारत में एंट्री हो गई है। यह फोन 50MP के दो कैमरों से लैस है। फोन में कंपनी 65 वॉट की चार्जिंग भी दे रही है। इसकी शुरुआती कीमत 49,999 रुपये है। फोन की सेल डेट 14 अप्रैल है

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Thu, 07 Apr 2022 02:45 PM

