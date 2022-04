Realme C31 की पहली सेल आज: मात्र ₹433 में ऐसे खरीदें 8,999 का स्मार्टफोन; मिल रहा बंपर डिस्काउंट, चेक करें ऑफर

Realme C31 आज दोपहर 12 बजे (दोपहर) भारत में सेल के लिए उपलब्ध होगा। कंपनी के मुताबिक हैंडसेट को रियलमी के ऑनलाइन स्टोर, फ्लिपकार्ट और ऑफलाइन रिटेल चैनलों से खरीदा जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी खासियत

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Wed, 06 Apr 2022 08:36 AM

