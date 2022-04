हो जाइए तैयार: नए डिज़ाइन, दमदार फीचर्स और कम कीमत में आ रहे Realme C30 सीरीज के Smartphone, CEO ने किया खुलासा

हिंदी न्यूज़ गैजेट्स हो जाइए तैयार: नए डिज़ाइन, दमदार फीचर्स और कम कीमत में आ रहे Realme C30 सीरीज के Smartphone, CEO ने किया खुलासा

Realme इस साल C30 सीरीज के और स्मार्टफोन लॉन्च करेगी। Realme ने घोषणा की कि वह तीसरी जनरेशन के C-सीरीज़ स्मार्टफोन के साथ बजट सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित कर कई और बजट फोन पेश करेगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Tue, 19 Apr 2022 11:11 AM

