Realme C25s भारत में हुआ लॉन्च, 6000mAh बैटरी और 48MP कैमरा है खूबी

रियलमी ने भारत में अपने स्मार्टफोन्स की रेंज को बढ़ाते हुए नया डिवाइस Realme C25s लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस स्मार्टफोन को दो वेरियंट- 4जीबी+64जीबी और 4जीबी+128जीबी में लॉन्च किया है। फोन के 64जीबी वाले वेरियंट की कीमत 9,999 रुपये और 128जीबी वाले वेरियंट की कीमत 10,999 रुपये है। वॉटर ब्लू और वॉटर ग्रे कलर ऑप्शन में लॉन्च किए गए इस स्मार्टफोन की सेल 9 जून दोपहर 12 बजे से शुरू होगी।

रियलमी C25s के फीचर और स्पेसिफिकेशन

फोन में 20:0 के आस्पेक्ट रेशियो और 88.7 प्रतेशित के स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो के साथ 6.5 इंच का एचडी+ IPS LCD पैनल दिया गया है। फोन का डिस्प्ले वॉटरड्रॉप-नॉच डिजाइन वाला है और इसकी ब्राइटनेस 570 निट्स की है। 4जीबी रैम और 128जीबी तक के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन में प्रोसेसर के तौर पर मीडियाटेक हीलियो G85 चिपसेट दिया गया है।

Following the overwhelming response to the Entry Level Gaming and Battery Monster, I now present to you with the #realmeC25s.

With an improved MediaTek Helio G85 Gaming Processor, you’re in for an ultimate gaming experience!#EntertainmentKaUpgrade pic.twitter.com/38ebfUuOna