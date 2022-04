आ गए 30 घंटे तक चलने वाले शानदार Realme Buds Q2s, मिलेगा डॉल्बी साउंड का मजा

रियलमी बड्स Q2s भारत में लॉन्च हो गए हैं। कंपनी इन बड्स में 30 घंटे तक की बैटरी लाइफ ऑफर कर रही है। दमदार साउंड के लिए बड्स में डॉल्बी ऐटमॉस के साथ 10mm के डाइनैमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं।

इस खबर को सुनें