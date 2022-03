7 अप्रैल मचने वाला है धमाल! आ रहे हैं Realme के तीन नए प्रोडक्ट्स, जानिए क्या-क्या हैं ये?

Realme कई लॉन्च के साथ अपने प्रोडक्ट लाइनअप का विस्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी ने पुष्टि की है कि वह Realme Buds Air 3, Realme Book Prime और Realme Smart TV Stick लॉन्च करेगी।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Thu, 31 Mar 2022 03:49 PM

