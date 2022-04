चाहिए हाई-फाई Earbuds! तो आ गए डॉल्बी साउंड और 30 घंटे चलने वाले Realme के शानदार बड्स

Realme ने GT Neo3 फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन के लिए भारत में एक लॉन्च इवेंट आयोजित किया था। इस इवेंट में कंपनी ने Realme Buds Air 3 को एक नए कलर वैरिएंट में पेश किया है। आइए जानते हैं इस बड्स की खासियत:

इस खबर को सुनें