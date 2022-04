Realme के फ़ास्ट चार्ज होने वाले Laptop और 30 घंटे चलने वाले Earbuds की पहली सेल आज, मिल रहे ₹10,000 तक सस्ते

हिंदी न्यूज़ गैजेट्स Realme के फ़ास्ट चार्ज होने वाले Laptop और 30 घंटे चलने वाले Earbuds की पहली सेल आज, मिल रहे ₹10,000 तक सस्ते

Realme Book Prime और Buds Air 3 आज दोपहर 12 बजे भारत में सेल के लिए उपलब्ध होंगे। सेल रियलमी.कॉम और फ्लिपकार्ट पर है। सेल में कंपनी लैपटॉप पर 10,000 रुपये तक की छूट दे रही है। जानिए क्या है ऑफर:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Wed, 13 Apr 2022 07:59 AM

