अब AC मार्केट में Realme मचाएगा तहलका! 55 डिग्री गर्मी में भी देगा कश्मीर जैसी ठंडक

एयर कंडीशनर की Realme TechLife रेंज को बुधवार को भारत में लॉन्च किया। ये एसी 55 डिग्री टेम्परेचर पर भी काम करते हैं। एसी को नमी, धूल और मोल्ड से बचाने के लिए, automatic cleaning system के साथ आया है:

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Himani Gupta Wed, 13 Apr 2022 03:49 PM

इस खबर को सुनें