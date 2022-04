हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 50MP कैमरा वाले Realme स्मार्टफोन पर फ्लैट डिस्काउंट, 1500 रुपये से कम में भी खरीदने का मौका

रियलमी के बजट स्मार्टफोन Realme 9i को आप एक हजार रुपये के फ्लैट डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। इसके अलावा कंपनी इस फोन को एक्सचेंज ऑफर में केवल 1449 रुपये में भी खरीदने का मौका दे रही है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Mon, 18 Apr 2022 10:17 AM

