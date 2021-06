Realme 9 सीरीज के स्मार्टफोन्स की जल्द होगी एंट्री, देखें लीक फोटो

रियलमी बहुत जल्द अपनी नई स्मार्टफोन सीरीज को लॉन्च कर सकती है। रियलमी की इस नई सीरीज का नाम Realme 9 Series होगा। यह मौजूदा रियलमी 8 और रियलमी 8 प्रो स्मार्टफोन्स की सक्सेसर होगी। इसी बीच PassionateGeekz नाम के एक टेक ब्लॉग ने कंपनी की इस अपकमिंग सीरीज के वनीला यानी बेस वेरियंट के रेंडर्स को लीक कर दिया है।

लीक रेंडर्स के अनुसार रियलमी 9 में फ्लैट एज के साथ पंच-होल डिजाइन वाला डिस्प्ले मिलेगा। इसके अलावा फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, रियर क्वॉड कैमरा सेटअप और हेडफोन जैक जैसे फीचर दिए गए हैं।

A lot of misconceptions about the device but it's up to you!https://t.co/LlCmjIIHMU#realme9 #realme9Pro #realme9series