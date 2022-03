Realme का धांसू ऑफर, 3 हजार रुपये सस्ते में मिल रहा तगड़ा 5G स्मार्टफोन

रियलमी 9 प्रो+ 5G पर जबर्दस्त डील मिल रही है। कंपनी की वेबसाइट से इस दमदार स्मार्टफोन को आप 3 हजार रुपये की छूट के साथ खरीद सकते हैं। रियलमी के इस फोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Thu, 31 Mar 2022 01:16 PM

इस खबर को सुनें