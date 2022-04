हिंदी न्यूज़ गैजेट्स आ गया 8GB RAM वाला सस्ता फोन Realme 9, हार्ट रेट भी मापेगा, जरूरत पड़ी तो खुद 13GB हो जाएगी रैम

आ गया 8GB RAM वाला सस्ता फोन Realme 9, हार्ट रेट भी मापेगा, जरूरत पड़ी तो खुद 13GB हो जाएगी रैम

रियलमी ने भारत में Realme 9 4G स्मार्टफोन भी लॉन्च किया। कंपनी का दावा है कि, Realme 9, सैमसंग ISOCELL HM6 इमेज सेंसर के साथ दुनिया के पहले स्मार्टफोन में से एक है। देखें कीमत-फीचर्स की पूरी डिटेल

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Thu, 07 Apr 2022 02:36 PM

इस खबर को सुनें

Your browser does not support the audio element.