कम कीमत में जबरदस्त कैमरा का मजा, Realme 12+ 5G से हिल जाएगा पूरा मार्केट

ऐप पर पढ़ें

चाइनीज टेक ब्रैंड Realme की ओर से भारतीय मार्केट में जल्द Realme 12+ 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया जाएगा और इससे जुड़े नए लीक्स सामने आए हैं। कयास लग रहे हैं कि यह स्मार्टफोन 29 फरवरी को Realme 12 Pro+ और Realme 12 Pro 5G के साथ लॉन्च किया जाएगा। इस डिवाइस में Android 14 पर आधारित Realme UI 5.0 स्किन के अलावा 50MP कैमरा सेटअप दिया गया है।

टिप्सटर ईशान अग्रवाल ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म X पर Realme 12+ 5G के रीटेल बॉक्स की फोटो शेयर की है। ईशान की मानें तो यह डिवाइस का इंडियन रीटेल बॉक्स है और कंपनी इस डिवाइस को जल्द भारत में लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा Realme India की वेबसाइट पर भी एक स्मार्टफोन टीज किया जा रहा है लेकिन फोन का नाम नहीं बताया गया है। इसे 'One More Plus' टैगलाइन के साथ टीज किया गया है।

यह भी पढ़ें: 10,000 रुपये से कम में ये स्मार्टफोन बेस्ट; सैमसंग, शाओमी और रियलमी सब लिस्ट में शामिल

फोटो में दिखा पीले रंग का रीटेल बॉक्स

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए डिवाइस का बॉक्स कंपनी के सिग्नेचर यलो कलर में दिखा है और इसपर बड़ा सा 12+ लिखा हुआ है। इसके अलावा बॉक्स के पीछे डिवाइस का नाम Realme 12+ लिखा है, जिसके साथ कुछ की-स्पेसिफिकेशंस भी देखे जा सकते हैं। इस इमेज से पता चला है कि डिवाइस में Sony LYT-600 OIS कैमरा के अलावा MediaTek Dimensity 7050 5G प्रोसेसर और 120Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले मिलेगा।

लंबे बैकअप के लिए इस डिवाइस में 5000mAh क्षमता वाली बड़ी बैटरी मिलती है और इसे 67W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। इसके अलावा पिछली रिपोर्ट में भी डिवाइस के कुछ स्पेसिफिकेशंस लीक हुए थे। सामने आया है कि इस फोन में 6.7 इंच स्क्रीन साइज वाला फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा। डिवाइस में 16GB रैम के साथ 1TB इन-बिल्ट स्टोरेज मिल सकता है।

केवल 8299 रुपये में 32MP सेल्फी, 50MP मेन कैमरा और 16GB रैम वाला फोन, इस कंपनी का धमाका

ऐसा होगा फोन का कैमरा सेटअप

Realme 12+ 5G के कैमरा की बात करें तो इसके बैक पैनल पर 50MP प्राइमरी कैमरा सेंसर के अलावा 8MP अल्ट्रा-वाइड लेंस और तीसरा 2MP मैक्रो कैमरा सेटअप मिल सकता है। इस ट्रिपल कैमरा सेटअप के अलावा सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 16MP फ्रंट कैमरा मिल सकता है।