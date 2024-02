RBI ने बढ़ाई Paytm की मुश्किल; फौरन ट्रांसफर कर लें अपना वॉलेट बैलेंस, यह है तरीका

ऐप पर पढ़ें

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से Paytm के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय बैंक की गाइडलाइन्स और निर्देशों का पालन ना करने के चलते Paytm के खिलाफ यह कदम उठाया गया है और यूजर्स की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मार्च महीने से Paytm Payments Bank की लगभग सभी सेवाओं पर रोक लगी दी गई, ऐसे में आपको जल्दी से अपना बैलेंस ट्रांसफर कर लेना चाहिए।

Paytm यूजर्स इस साल 29 फरवरी के बाद से Payments Bank में मौजूद रकम के जरिए वॉलेट में पैसे ट्रांसफर करने या फिर FasTag टॉप-अप करने जैसे काम नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। यूजर्स इस कार्रवाई को लेकर परेशान हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि इस बदलाव का उनपर क्या असर होगा। आइए इस बारे में समझते हैं।

Paytm Payments Bank अब इश्यू नहीं कर सकेगा FasTag, इसलिए बढ़ी मुश्किल

UPI पेमेंट्स में आ सकती है दिक्कत

RBI की कार्रवाई के चलते Paytm Payments Bank और इससे जुड़े सभी लेनदेन प्रभावित होने वाले हैं। ऐसे में अगर आपने Payments Bank को UPI से लिंक किया था, तो इसके जरिए भुगतान में दिक्कत आ सकती है। यूजर्स को 29 फरवरी तक पैसे ट्रांसफर करने का मौका दिया गया है। अगर आपकी UPI ID किसी और बैंक से लिंक है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।

मौजूदा बैलेंस ट्रांसफर करना बेहतर

अगर आपके Paytm Payments Bank अकाउंट में बड़ी रकम है तो इसे समय रहते ट्रांसफर करने में ही समझदारी है। आप इसे अपने किसी अन्य बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा मौजूदा रकम से मोबाइल रीचार्ज करने या फिर बिजली बिल का भुगतान करने जैसे काम किए जा सकते हैं। मौजूदा बैलेंस इस्तेमाल किया जा सकेगा लेकिन आप नया फंड अकाउंट में नहीं ऐड कर पाएंगे।

यह है रकम ट्रांसफर करने का तरीका

- Paytm ऐप ओपेन करें और होमस्क्रीन पर दिख रहे Banking & Payments सेक्शन पर जाएं।

- यहां से आपको 'To Bank or Self A/c' विकल्प का चुनाव करते हुए, उसपर टैप करना होगा।

- अब आपको बैंक अकाउंट डीटेल्स से लेकर UPI ID की मदद से मौजूदा रकम ट्रांसफर करने का विकल्प मिल जाएगा।

- अपना पसंदीदा तरीका चुनते हुए वॉलेट बैलेंस ट्रांसफर कर लें।