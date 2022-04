कमाल फीचर! जेब में रखे फोन से चला जाएगा Whatsapp मैसेज, आ रही कमाल टेक्नोलॉजी

Ray-Ban स्मार्ट ग्लास में एक नया फीचर जुड़ने जा रहा है, जिसके जरिए आप सिर्फ बोलकर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकेंगे। यानी अगर आपको पास यह स्मार्ट चश्मा है, तो आपको फोन जेब से बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Tue, 19 Apr 2022 08:09 AM

