वैसे तो राशन कार्ड (Ration Card) हमेशा से ही एक जरूरी डॉक्यूमेंट रहा है। लेकिन अब इसकी मांग और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि मोदी सरकार राशन कार्ड धारकों को दिवाली तक फ्री राशन दे रही है। इसलिए अगर आपके पास राशन कार्ड है तो इसमें मौजूद अपनी सभी डिटेल्स को सही रखें। इसके साथ ही राशन में कार्ड में मोबाइल नंबर भी सही होना बहुत जरूरी है। अगर आपके राशन कार्ड में गलत नंबर डला हुआ है या फिर कोई पुराना नंबर एंटर (How to change mobile number) है तो इससे आपको परेशानी हो सकती है। नंबर सही नहीं होने के चलते उन्हें ओटीपी मिल पाता और अगर राशन कार्ड में कोई बदलाव करना हो या किसी नए सदस्य को जोड़ना तो उसमें भी परेशानी आती है। आज हम आपकी इस परेशानी का हल लेकर आए हैं और आपको बता रहे हैं की कैसे आप घर बैठे अपने फ़ोन से मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

राशन कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑनलाइन तरीका

अगर आपके राज्य में ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है तो आप ऑनलाइन भी नंबर अपडेट कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप ऐसे राशन कार्ड में अपना नंबर अपडेट कर सकते हैं:

1. इसके लिए आपको सबसे पहले इस साइट https://nfs.delhi.gov.in/Citizen/UpdateMobileNumber.aspx पर विजिट करें।

2. आपके सामने एक पेज ओपन होगा।

3. यहां आपको Update Your Registered Mobile Number लिखा हुआ दिखाई देगा।

4. अब इसके नीचे दिए गए कॉलम में आपको अपनी जानकारी फिल करनी है।

5. यहां पहले कॉलम में आपको Aadhar Number of Head of Household/NFS ID लिखना होगा।

6. दूसरे कॉलम में Ration card No लिखना होगा।

7. तीसरे कॉलम में Name of Head of HouseHold लिखना होगा।

8. आखिरी कॉलम में आपको अपना नया मोबाइल नंबर लिखना होगा।

9. अब Save पर क्लिक करें।

10. इसके बाद आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा। तो है न आसान प्रोसेस।

Ration card में मोबाइल नंबर अपडेट करने का ऑफलाइन तरीका

अगर आपके राशन कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं है या उसे बदलना है तो उसके लिए आपको खाद्य विभाग अधिकारी को इसकी अर्जी देनी होगी। खाद्य विभाग अधिकारी के पास अपना अपडेट करने वाला मोबाइल नंबर देना होगा, आधार कार्ड की फोटो कॉपी देनी होगी, पुराने राशन कार्ड की फोटो कॉपी देनी होगी और मोबाइल नंबर अपडेट करने की एप्लिकेशन देनी होगी। इसके बाद कुछ दिनों में आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा।