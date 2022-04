हिंदी न्यूज़ गैजेट्स मौका: इन Samsung TV पर होगी ₹20000 तक की बचत, बस 18 अप्रैल से पहले करें ये काम

उपभोक्ता नियो QLED 8K टीवी को मात्र 10,000 रुपये में प्री-रिजर्व कर सकते हैं। ऐसा करने वाले ग्राहकों को फ्लैगशिप टीवी की अंतिम खरीद पर 20,000 रुपये की छूट मिलेगी। डिटेल में जानिए सबकुछ

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Fri, 08 Apr 2022 05:36 PM

