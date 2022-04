हिंदी न्यूज़ गैजेट्स सैमसंग ऑफर: बुक करें Galaxy A73 5G और मात्र ₹499 में पाएं 7 हजार के ईयरबड्स

सैमसंग ऑफर: बुक करें Galaxy A73 5G और मात्र ₹499 में पाएं 7 हजार के ईयरबड्स

सैमसंग ने आज से Galaxy A73 5G के लिए प्री-रिजर्व शुरू कर दिया है। खास बात यह है कि फोन प्री-रिजर्व करने वाले ग्राहकों को 7 हजार के गैलेक्सी बड्स मात्र 499 रुपये में मिलेंगे। देखें ऑफर की पूरी डिटेल

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Arpit Soni Fri, 01 Apr 2022 06:22 PM

