7 घंटे तक नॉन-स्टॉप म्यूजिक, Portronics का नया पोर्टेबल स्पीकर लॉन्च, बिंदास है लुक

इन लाइटवेट स्पीकर्स का वजन सिर्फ 740 ग्राम है। इसमें एक स्ट्रैप भी है जो इसे सुरक्षित और पोर्टेबल बनाता है। आप इसे बैकपैक में, साइकल पर या वेस्ट बेल्ट में रखकर अपने साथ कहीं भी आसानी से ले जा सकते है

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Vishal Kumar Tue, 12 Apr 2022 04:20 PM

इस खबर को सुनें