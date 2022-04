हिंदी न्यूज़ गैजेट्स 64MP कैमरे वाले Poco X4 Pro 5G की पहली सेल, मिलेगा 1 हजार रुपये का डिस्काउंट

64MP कैमरे वाले Poco X4 Pro 5G की पहली सेल, मिलेगा 1 हजार रुपये का डिस्काउंट

पोको X4 प्रो 5G की सेल आज से शुरू हो रही है। फोन को आप दोपहर 12 बजे से फ्लिपकार्ट पर खरीद सकते हैं। फोन की शुरुआती कीमत 18,999 रुपये है, लेकिन इसे 1 हजार रुपये के डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है।

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Prashant Singh Tue, 05 Apr 2022 11:28 AM

इस खबर को सुनें