20 हजार से कम होगी Poco M4 Pro 5G फोन की शुरुआती कीमत, 15 feb को होगा लॉन्च

पोको का दमदार 5G स्मार्टफोन Poco M4 Pro 5G अब बस लॉन्च होने वाला है। स्मार्टफोन 15 फरवरी को भारतीय बाजार में डेब्यू करेगा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा हैल कि पोको का अपकमिंग फोन पिछले साल चीन में लॉन्च हुए Redmi Note 11 5G का रीब्रांडेड वर्जन है। इसके अलावा भी फोन से जुड़े कई लीक्स सामने आ चुके हैं लेकिन अगर आप इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम आपको बता रहे हैं कि भारत में इसकी कीमत कितनी होगी, जिसे जानकर वाकई आप खुश हो जाएंगे। चलिए बताते हैं सबकुछ...

कंपनी ने ट्वीट में किया फोन के स्पेक्स का खुलासा

दरअसल, कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडल पर स्मार्टफोन के बारे में कुछ प्रमुख स्पेसिफिकेशन का खुलासा करते हुए ट्वीट्स की एक सीरीज पोस्ट की। अपकमिंग स्मार्टफोन को टैगलाइन "किलर लुक्स फ्रॉम ऑर फोर कॉर्नर्स" के साथ टीज किया गया है। ट्वीट में रियर कैमरा डिजाइन, सेंट्रली-अलाइन-पंच डिस्प्ले और एक शक्तिशाली चिपसेट होने की बात कही गई है।

कंपनी ने Poco M4 Pro 5G के लॉन्च के बारे में जानकारी देते हुए एक छोटा सा वीडियो शेयर किया। कंपनी ने उसी क्लिप को अपने इंडिया यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया है। अभी तक, स्मार्टफोन के लॉन्च समय के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह 15 फरवरी को दोपहर 12 बजे वर्चुअल इवेंट के जरिए लॉन्च हो सकता है।

Believe it or not, it’s all about that 𝙊𝙂 𝙙𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣 and style. #StepUpUrGame with the all-new POCO M4 Pro 5G - where good looks meet high performance.

'Not a metaverse launch' on 15.02.2022: https://t.co/bFbIKbqyIm#StayTuned #POCOIndia #MadeofMad pic.twitter.com/ZukcrsHFO1 — POCO India (@IndiaPOCO) February 10, 2022