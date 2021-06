पोको M3 ने की 7.5 लाख यूनिट से ज्यादा की सेल, बजट सेगमेंट में देता है शानदार फीचर

Poco M3 स्मार्टफोन को यूजर्स को जबर्दस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। लॉन्च से अब तक इस फोन ने 7.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स की सेल कर ली है। कंपनी ने इस फोन को भारत में फरवरी में लॉन्च किया था। इसके बाद से ही सेल के मामले में यह हैंडसेट शानदार परफॉर्म कर रहा है। पोको M3 को मिली इस कामयाबी के बारे में कंपनी ने अपने ऑफिशल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट भी किया।

POCO M3️⃣ (Killer Looks, OP Perfomer) ➕ ♾️ Madness = Loved by All



More than 7️⃣5️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣+ #POCOM3 already sold.



To make things even more killer, the Pro is coming, #POCOM3Pro goes on Early Bird sale on 14th @ 12PM on @Flipkart. pic.twitter.com/hGxpyV0l8V